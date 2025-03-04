В метро Москвы начали тестировать оплату проезда цифровыми рублями

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В Москве начали тестировать оплату проезда в метро с помощью цифрового рубля. По словам заммэра столицы Ликсутова, испытание проходит в закрытом режиме совместно с Центробанком и ВТБ. Участники фокус-группы приобрели несколько карт «Тройка» и пополнили баланс транспортной карты за цифровые рубли в кассе, использовав универсальный QR-код. Москва уже сейчас лидирует в мире по количеству способов оплаты в городском транспорте, отметил Ликсутов

В Москве начали тестировать оплату проезда в метро с помощью цифрового рубля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Как рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, испытание проходит в закрытом режиме совместно с Центробанком и ВТБ.

Участники фокус-группы успешно приобрели несколько карт «Тройка» и пополнили баланс транспортной карты за цифровые рубли в кассе, использовав универсальный QR-код, отметили в дептрансе.

Новый способ оплаты упростит процесс покупки: покупателю достаточно зайти в банковское приложение и отсканировать камерой телефона единый статичный QR-код, который размещен в кассовой зоне. После этого нужно выбрать цифровой рубль или Систему быстрых платежей и подтвердить платеж, пишет Форбс.