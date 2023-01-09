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В мэрии Самары рассказали про работу общественного транспорта в морозы

9 января 2023 11:23
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В мэрии Самары рассказали про работу общественного транспорта в морозы

Самарские перевозчики готовят подвижной состав к сильным холодам. В городском департаменте транспорта отчитались, что принимают все меры, чтобы в условиях низких температур наземный общественный транспорт работал без перебоев, пишет 63.ру.

— С началом первой рабочей недели нового года МП «ТТУ» обеспечит выход подвижного состава в обычном режиме — режиме будней. Транспортное предприятие «Самара Авто Газ» уже с 7 января переведено на особый режим. В техпарке работы не останавливаются и ночью. Автобусы периодически прогревают дополнительно, долго не глушат моторы. В подготовке к рейсам задействованы специалисты ремзоны. Заботятся о том, чтобы машины были заблаговременно заправлены зимним топливом со специальными присадками. Напомним, что в парке перевозчика имеется немало автобусов МАЗ, которые работают на дизельном топливе. Также на маршрутах курсируют ЛиАЗы — они работают на газомоторном топливе. К настоящему времени сбоев при выпуске подвижного состава на линию не допущено, — заявили в дептрансе.

Теги: Городской транспорт

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