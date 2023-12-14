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В Красноглинском районе будет запущен новый автобусный маршрут №84

14 декабря 2023 10:44
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В Красноглинском районе будет запущен новый автобусный маршрут №84

Есть ряд объективных причин, которые оказывают влияние на работу общественного транспорта. Первая – это кадровый дефицит. Вторая – износ транспорта. Это сказывается на ритмичности маршрутов и плановости работы.

Одно из решений этой проблемы - перевод перевозчиков на контракты с оплатой транспортной работы или брутто-контракты. Данная модель предполагает оплату за конкретное количество рейсов, а также серьезные штрафные санкции в случае несоблюдения условий договора. Таким образом, перевозчик будет ориентироваться не на количество пассажиров в автобусе, а на соблюдение регулярного маршрута. 

«Сейчас мы оплачиваем работу перевозчика за количество перевезенных пассажиров – это не всегда оправданно. Работа по брутто-контрактам предполагает оплату рейсов, - рассказала глава Самары Елена Лапушкина. - Поэтому выход из сложившейся ситуации — это перевод всего транспорта на брутто-контракты. Единовременно это сделать не получится, так как это колоссальная нагрузка на бюджет. Но мы уже начали постепенно переводить работу перевозчиков на новую модель».

Также для улучшения транспортной доступности со следующей недели будет запущен новый автобусный маршрут №84 по нерегулируемым тарифам от ул. Батайской до ЖД вокзала.

По просьбам заводчан скорректировано утреннее расписание маршрута №50 в сторону Красной Глинки, изменено вечернее расписание отправления автобуса №51 от станции метро «Кировская», в утренние и вечерние часы автобусный маршрут №51 следует до проходной ПАО «ОДК «Кузнецов» в пос. Управленческий.

Также организованы рейсы автобусного маршрута №67 с отправлением в 06:57, 07:04, 07:10, 07:16 в направлении железнодорожного вокзала от остановки общественного транспорта ЖК «Новая Самара».

Теги: Городской транспорт

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