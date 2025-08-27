Я нашел ошибку
Гиподинамия бьет не только по телу, но и по разуму.
 Эксперт: "Сидячий образ жизни — это прямой путь к системной деградации организма"
Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.
Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее.
Опрос Билайна: почти каждый второй пользователь планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей
В Госдуме предупредили о штрафах за самозахват парковки во дворе

27 августа 2025 13:42
120
В Госдуме предупредили о штрафах за самозахват парковки во дворе

Жители многоквартирных домов не имеют права самостоятельно закреплять за собой парковочные места во дворах, за это предусмотрен штраф. Установка шлагбаумов, цепей или других ограждений влечет штрафные санкции. Об этом 27 августа сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

«Это незаконно и является самозахватом земли», — отметил он в разговоре с агентством ТАСС.

Колунов уточнил, что за такие действия физическим лицам грозит штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а для организаций — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. В случае, если кадастровая стоимость участка известна, штраф рассчитывается как 1–1,5% от его цены, но не может быть меньше 5 тыс. рублей.

Депутат отметил, что придомовая территория является общей долевой собственностью жильцов, но это не дает права одному собственнику закрепить место исключительно за собой.

Для того чтобы выделить парковочное место законным способом, нужно провести общее собрание собственников, согласовать установку ограждений или распределение мест, а также получить одобрение большинства, включая владельцев нежилых помещений. Все решения должны быть согласованы с местными властями, пишут "Известия".

