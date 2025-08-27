В Госдуме предупредили о штрафах за самозахват парковки во дворе

120

Жители многоквартирных домов не имеют права самостоятельно закреплять за собой парковочные места во дворах, за это предусмотрен штраф. Установка шлагбаумов, цепей или других ограждений влечет штрафные санкции. Об этом 27 августа сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

«Это незаконно и является самозахватом земли», — отметил он в разговоре с агентством ТАСС.

Колунов уточнил, что за такие действия физическим лицам грозит штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а для организаций — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. В случае, если кадастровая стоимость участка известна, штраф рассчитывается как 1–1,5% от его цены, но не может быть меньше 5 тыс. рублей.

Депутат отметил, что придомовая территория является общей долевой собственностью жильцов, но это не дает права одному собственнику закрепить место исключительно за собой.

Для того чтобы выделить парковочное место законным способом, нужно провести общее собрание собственников, согласовать установку ограждений или распределение мест, а также получить одобрение большинства, включая владельцев нежилых помещений. Все решения должны быть согласованы с местными властями, пишут "Известия".