III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники

12 ноября 2025 13:04
96
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести регулирование цен на билеты внутреннего авиасообщения в праздничные дни. Копия письма на имя главы Минтранса России Романа Старовойта есть в распоряжении RT.

День России, отмечаемый 12 июня, является одним из ключевых государственных праздников, символизирующих суверенитет, национальное единство и общегражданскую идентичность России, отметила она.

«В условиях современного этапа развития государства… обеспечение условий для всенародного участия в праздничных мероприятиях и доступности внутристрановых поездок приобретает особую роль», — написано в обращении.

Лантратова заметила, что реализация права на празднование Дня России не должна быть привилегией экономически обеспеченных групп населения, а напротив — должна выступать инструментом укрепления социальной солидарности.

В данном контексте особую актуальность приобретает несправедливая ценовая политика авиаперевозчиков, формирующих фактически непреодолимые ценовые условия для граждан, продолжила она.

«В связи с этим считаю целесообразным рассмотреть предложение о внедрении механизма ценового регулирования на внутренние авиаперевозки в периоды государственных и общенациональных праздников. В том числе в дни, непосредственно предшествующие и следующие за официальными выходными», — написала депутат.

Среди прочего она предложила установить максимально допустимый уровень наценки на авиабилеты в праздничные дни и закрепить за перевозчиками обязанность обеспечить не менее 30% мест на рейсах по так называемым социальным тарифам в утверждённые календарные периоды.

12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
133
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
342
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
375
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
341
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
231
