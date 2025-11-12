В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники

96

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести регулирование цен на билеты внутреннего авиасообщения в праздничные дни. Копия письма на имя главы Минтранса России Романа Старовойта есть в распоряжении RT.

День России, отмечаемый 12 июня, является одним из ключевых государственных праздников, символизирующих суверенитет, национальное единство и общегражданскую идентичность России, отметила она.

«В условиях современного этапа развития государства… обеспечение условий для всенародного участия в праздничных мероприятиях и доступности внутристрановых поездок приобретает особую роль», — написано в обращении.

Лантратова заметила, что реализация права на празднование Дня России не должна быть привилегией экономически обеспеченных групп населения, а напротив — должна выступать инструментом укрепления социальной солидарности.

В данном контексте особую актуальность приобретает несправедливая ценовая политика авиаперевозчиков, формирующих фактически непреодолимые ценовые условия для граждан, продолжила она.

«В связи с этим считаю целесообразным рассмотреть предложение о внедрении механизма ценового регулирования на внутренние авиаперевозки в периоды государственных и общенациональных праздников. В том числе в дни, непосредственно предшествующие и следующие за официальными выходными», — написала депутат.

Среди прочего она предложила установить максимально допустимый уровень наценки на авиабилеты в праздничные дни и закрепить за перевозчиками обязанность обеспечить не менее 30% мест на рейсах по так называемым социальным тарифам в утверждённые календарные периоды.