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В городском транспорте Самары проезд все-таки подорожает с 1 ноября

30 октября 2023 12:26
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В городском транспорте Самары проезд все-таки подорожает с 1 ноября

Новые тарифы на проезд в общественном транспорте Самары вступят в силу уже в среду, 1 ноября. Об этом 63.RU сообщил директор «Трамвайно-троллейбусного управления» Михаил Ефремов.

— Повышение утверждено постановлением главы города. Речь идет о трамваях, троллейбусах, метро и автобусах, — пояснил Михаил Ефремов.

Уже со среды, 1 ноября, одна поездка при наличном расчете обойдется пассажиру в 38 рублей, по карте — 35 рублей. Также подорожают почти все категории транспортных карт.

В последний раз тарифы увеличивали в конце 2021 года. Тогда проезд подорожал для всех горожан, кроме льготников. Они всё также могут совершать ежемесячно до 90 поездок, пополнив свой проездной на 270 рублей. И городские власти заявляли, что такие тарифы будут держаться до конца 2023 года.

Чиновники заявили, что решили повысить стоимость проезда, так как выросли расходы на обслуживание общественного транспорта, не хватает сотрудников — нужно повышать зарплаты. Да и себестоимость билетов куда выше установленных тарифов, пишет 63.ру.

Кроме муниципального транспорта, подорожают и коммерческие перевозки. Новые тарифы в маршрутках вступят в силу также в среду, 1 ноября.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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