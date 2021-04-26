В этом году в Самаре обновят шесть вагонов метро

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В Самаре продолжают обновлять парк городского метрополитена. До конца года здесь планируют обновить еще шесть вагонов. Об этом на заседании профильного комитета гордумы рассказал глава департамента транспорта Сергей Маркин.

По его словам, в прошлом году в областной столице отремонтировали столько же вагонов. Кроме того, летом в город прибыл поезд, который изготовили на заводе в Московской области. Отметим, что новая техника в самарской подземке появилась впервые за 32 года.



Обновление ждет и наземный электротранспорт. В этом году в вагонах трамваев № 20к и 24, а также в салонах троллейбуса № 19 появятся валидаторы. Пассажиры смогут расплачиваться с помощью этих терминалов банковскими и транспортными картами. Напомним, такие аппараты уже есть в трамваях № 5, 20 и 22, сообщает Сова.инфо.