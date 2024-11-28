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В дептрансе Самары назвали причины долгого ожидания автобусов №87

28 ноября 2024 12:58
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В дептрансе Самары назвали причины долгого ожидания автобусов №87

В Самаре местные жители пожаловались на очень долгое ожидание автобусов № 87 и нехватку машин на маршруте. Об этом горожанин написал под одним из постов губернатора Самарской области.

«Почему на 87-м маршруте такие интервалы? Час! Недовыпуск машин на маршрут лютый! Контроль усильте за перевозчиком пожалуйста», – возмущается самарец.

На ситуацию отреагировали в департаменте транспорта Самары. Как оказалось, на маршруте № 87 сейчас не хватает водителей. Из-за этого не выпускают все 20 машин.


«Нехватка водителей не позволяет ООО «Маяк» выпустить заявленные 20 машин. В связи с этим на данном маршруте в настоящее время задействовано меньшее количество транспортных средств», – рассказали в пресс-службе.

Напомним, запуск маршрута № 87 в Самаре вызвал жаркие споры между жителями Кошелева и Зубчаниновки. Также в областном центре не хватает автобусов № 75 на линии из-за дефицита водителей, пишет Самара-КП.

 

Теги: Городской транспорт

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