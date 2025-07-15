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В Благовещенске ввели полный запрет на использование электросамокатов

15 июля 2025 11:28
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В Благовещенске ввели полный запрет на использование электросамокатов

В Благовещенске ввели полный запрет на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов, электроскейтов и моноколёс. За любое передвижение на электросамокате или его размещение на территории города предусмотрен штраф в размере до 100 тыс. рублей. Мэр города Олег Имамеев рассказал, что полному запрету предшествовала попытка выстроить диалог с операторами электросамокатов, однако из этого ничего не вышло.

С сегодняшнего дня на территории Благовещенска в полном объёме начал действовать запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр города Олег Имамеев.

Запрет вводится в соответствии с законом, принятым законодательным собранием Амурской области в конце июня. Он также предполагает введение штрафов за несоблюдение правил эксплуатации СИМ.

Теперь за любое передвижение или размещение СИМ на территории Благовещенска будет налагаться штраф до 100 тыс. рублей по каждому факту нарушения. «Это серьёзное ограничение, но иного выхода нет. Город должен быть комфортным и безопасным для всех», — заключил Имамеев.

Понятие СИМ было введено в ПДД в 2023 году: это транспортные средства, имеющие одно или несколько колёс (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя. К СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и другой аналогичный транспорт.

Имамеев рассказал, что власти шли к запрету СИМ постепенно. «Пытались выстроить диалог с операторами электросамокатов, но ничего из этого не вышло. Сначала ограничили передвижение в центре, что встретило массовую поддержку горожан, уставших от хаотичного движения электросамокатов. Однако проблема не исчезла — она переместилась в другие районы города, где поток СИМ стал ещё более бесконтрольным», — отметил мэр.

По его словам, подавляющее большинство людей воспринимают СИМ не как средство передвижения, а как игрушку, при этом игнорируя правила безопасности. Результатом такого отношения становятся травмы пешеходов, аварийные ситуации и сотни жалоб от жителей.

«Безопасность людей — наш приоритет, поэтому сегодняшний запрет — вынужденная, но необходимая мера», — объяснил градоначальник.

Закон властей Благовещенска также поддержали в Госдуме. Депутат Виталий Милонов в комментарии RT выразил мнение, что электросамокаты должны покинуть центр всех крупных городов России.

«Им не место на туристических улицах, на людных площадях, вблизи транспортных объектов. Их наличие и бесконтрольная езда — огромная опасность для окружающих. Я готовлю соответствующее обращение в правительство об изменении ПДД, чтобы изгнать это зло с улиц России туда, где ему место», — сообщил парламентарий.

Теги: Городской транспорт

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