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В АвтоВАЗе намерены произвести более 100 тыс. автомобилей во второй половине 2022 года

5 июля 2022 17:37
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В АвтоВАЗе намерены произвести более 100 тыс. автомобилей во второй половине 2022 года

Об этом сообщил президент компании Максим Соколов.

Отмечается, что с осени производство Lada Granta выйдет на уровень 13—13,5 тыс. авто в месяц.

«И соответственно, по Niva — и одной, и другой модели (Niva Legend и Niva Travel. — RT) — около 2,5 тыс. каждая. Таким образом, мы как раз и выйдем примерно на 110 тыс. авто к концу года», — приводит ТАСС слова Соколова.

Также глава АвтоВАЗа сообщил о росте уровня продаж автомобилей в июне на 24,5% по сравнению с маем. В июне было продано 7,5 тыс. автомобилей, пишет РТ.

Теги: Автоваз

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