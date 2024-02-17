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В аэропорты России могут запретить доступ провожающим

17 февраля 2024 12:58
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В аэропорты России могут запретить доступ провожающим

Минтранс России подготовил документ, ужесточающий правила обеспечения безопасности в аэропортах, предполагается, что он может вступить в силу с 1 сентября 2024 года. Постановление опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно законопроекту, предполагается "не допускать физических лиц на территорию объекта транспортной инфраструктуры без проездных, перевозочных документов, постоянных, разовых пропусков". То есть, вероятно, в аэропорты не смогут попасть ни встречающие, ни провожающие.

Кроме того, планируется привлечь к обеспечению безопасности в воздушных гаванях подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, пишет РИА Новости.

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