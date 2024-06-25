В 2024 году в Самаре курсируют шесть теплоходов "Ом" и "Москва"

91

Подробнее о работе рейсовых судов ИА sovainfo.ru рассказали в региональном Минтрансе.

В ведомстве сообщили, что в текущий навигационный период используют шесть теплоходов типа "Ом" и "Москва". Их вместимость составляет 242 и 350 человек соответственно.

- Ежегодно суда проходят техническое освидетельствование Российского квалификационного общества, - уточнили в Минтрансе.

Специалисты добавили, что наибольший пассажиропоток традиционно приходится на выходные и праздничные дни. Заполняемость в эти периоды достигает 100 %.

- Перегруженность не допускается. За этим следит команда судна во главе с капитаном, - объяснили в областном министерстве.

Также при увеличении пассажиропотока стараются организовать дополнительные рейсы. Но это возможно только при наличии свободного транспорта.

Отдельно в Минтрансе напомнили, что к сентябрю 2024 года в эксплуатацию запустят два новых пассажирских судна типа "МКПС" на 240 человек.