Утром в понедельник Самара встала в пробках

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Утро понедельника, 20 декабря, движение на самарских дорогах практически встало. Ситуацию серьезно осложнил снегопад, пошедший рано утром. Пробки, по данным на 8:28 оцениваются в 8 баллов.

Так, согласно сервису «Яндекс. Карты», основные затруднения зафиксированы на главных магистралях областной столицы.

Например, в красный цвет традиционно "окрашено" Московское шоссе, улицы: Аврора, Ново-Садовая, Гагарина, Стара-Загора.

Напомним, в Самарской области из-за плохой погоды объявлен желтый уровень опасности. Утром и днем 20 декабря в губернии ожидается сильный снег, метель, усиление южного, юго-западного ветра до 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы. По южной части региона возможно налипание мокрого снега до 5-10 мм, сообщает ГТРК Самара.