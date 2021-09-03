Утром 3 сентября Самара стояла в 8-бальных пробках

Я нашел ошибку
Главные новости:
VolgaCTF - это международные студенческие соревнования в сфере информационной безопасности, которые собирают более 1000 команд со всего мира и являются одними из крупнейших в России.
Финал соревнований VolgaCTF состоится в сентябре в Самаре 
Самарская область – один из регионов России с высоким туристическим потоком. 
Самарскую губернию посетило рекордное количество туристов
На создание и модернизацию библиотек и оснащение детских театров.
Региону выделено дополнительно из федерального бюджета более 23 млн рублей
Жители дворов при составлении проектов благоустройства сделали акцент на асфальтировании дорог.
Для жителей Пестравского района благоустраивают дворы 
Особый контроль - пьяные водители.
В выходные в Самарской области пройдут рейды ГИБДД 
В Самаре за сутки заболели 211 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Тело погибшего было обнаружено 2 сентября закопанным на территории лесополосы вблизи поселка Винтай, что указывает на возможную попытку его сокрытия.
Следователи проверяют  на причастность к смерти мужчины, обнаруженного в поселке Винтай, местного жителя
Для контроля за обстановкой в Бузулукском бору на дежурстве остаются 13 человек личного состава и 4 единицы техники.
Личный состав и техника убыли из Борского района в пункты постоянной дислокации
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.85
0
EUR 86.54
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров: "«Мы бережно относимся к памяти Героев»"
САТОБ: коллективы Волжского и Уральского хоров выступят на одной сцене
На самарской набережной состоится кинопоказ «Тишина»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Утром 3 сентября Самара стояла в 8-бальных пробках

3 сентября 2021 13:18
321
Утром 3 сентября Самара стояла в 8-бальных пробках

Утро 3 сентября 2021 года для большинства жителей Самары не задалось. В пятницу на город обрушился ливень, а на дорогах образовались огромные заторы. По данным на 9 утра, на дорогах Самары пробки достигли 8-бальной отметки.

Как сообщает департамент транспорта Самары, из-за транспортного коллапса увеличились также интервалы движения общественного транспорта. Пассажиры, в ожидании транспорта, прятались в остановочных павильонах, чтобы не промокнуть, но это не сильно помогало из-за сильного ветра, который дует с порывами до 20 м/с, сообщает Самара-КП.

По прогнозу синоптиков, такая погода продлится все выходные. В воскресенье, 5 сентября, ночью температура понизится до +3 градусов. Днем в предстоящие выходные будет идти дождь, а температура воздуха не поднимется выше +21 градуса.

Фото: Pixabay.com

 

Теги: городской транспорт пробки

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Яндекс.Карты рассказали, как пробки в сентябре будут возвращаться в Самару
31 августа 2021, 09:31
Яндекс.Карты рассказали, как пробки в сентябре будут возвращаться в Самару
Осложнение дорожной ситуации наблюдается только в конце августа. Транспорт
534
Самара в пятницу утром стояла в пробках
27 августа 2021, 14:00
Самара в пятницу утром стояла в пробках
Наиболее серьезные автомобильные заторы были в районе улицы Авроры. Транспорт
974
Пробки в Самаре: ситуация на Московском шоссе остается напряженной
24 августа 2021, 12:59
Пробки в Самаре: ситуация на Московском шоссе остается напряженной
В социальных сетях горожане начинают высказывать недоумение. Транспорт
1224
В центре внимания
Самарский зоопарк может не получить лицензии на 2022 год
3 сентября 2021  14:02
Самарский зоопарк может не получить лицензии на 2022 год
199
Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших во Второй мировой войне
3 сентября 2021  13:44
Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших во Второй мировой войне
178
Еще 450 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 сентября 2021  13:05
Еще 450 жителей Самарской области заболели коронавирусом
223
Суд обязал подрядчика снова реконструировать набережную у «Ладьи» в Самаре
3 сентября 2021  11:48
Суд обязал подрядчика снова реконструировать набережную у «Ладьи» в Самаре
242
Дмитрий Азаров и Марат Хуснуллин обсудили варианты завершения строительства метро в Самаре.
2 сентября 2021  19:57
Дмитрий Азаров: «В регионе заметна нарастающая динамика по ряду показателей»
593
Весь список