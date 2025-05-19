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Трамвайную ветку до Крутых Ключей в Самаре в ближайшие годы продлевать не будут

19 мая 2025 12:57
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Трамвайную ветку до Крутых Ключей в Самаре в ближайшие годы продлевать не будут

В Самаре пока не будут продлевать трамвайную линию до микрорайона Крутые Ключи. Сейчас власти намерены сконцентрироваться на других задачах. Об этом на встрече с жителями Красноглинского района сообщил глава города Иван Носков.

«Вопрос продления трамвайного сообщения до Красноглинского района стоит уже несколько десятилетий. Однако в ближайшие годы мы к нему не вернемся», — сказал мэр.

По словам Ивана Носкова, сейчас первостепенны другие задачи. В частности, необходимо привести в порядок существующую инфраструктуру ТТУ и подвижный состав. Работы в этом направлении активно идут. К примеру, в прошлом году в Самаре обновили участок трамвайных путей от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной. В этом году ремонт планируется продолжить. Также в областной столице активно обновляют трамваи. Ранее в город поступили три «Витязя», а сейчас продолжают прибывать «Львята», пишет Самара-КП.

 

Теги: Городской транспорт

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