В Самаре за три года на треть снизится строительство жилья

В Самаре объемы ввода жилья в ближайшие три года могут снизиться на треть. Такие данные приводятся в прогнозе социально-экономического развития городского округа до 2029 года, пишет Волга Ньюс.

В документе указывается, что в 2025 г. в областной столице ввели 602,8 тыс. кв. м жилья. В 2026 г., по оценкам властей, этот показатель составит 517,1 тыс. кв. м. По базовому прогнозу на 2029 г. он опустится до 442,5 (-26,6% от 2025 г.), а по консервативному - и вовсе до 391,7 тыс. кв. м (-35%).

При этом объем промышленного производства, согласно прогнозу, продолжит расти - с 679 млрд руб. в 2025 г. до 750,6 млрд руб. в 2026 г. и 1 трлн руб. в 2029 г. в базовом прогнозе или 884,6 млрд руб. в консервативном.

Также, по расчетам мэрии, будет расти среднемесячная начисленная заработная плата. С 82,6 тыс. руб. по итогам 2025 г. она может увеличиться к 2029 г. до 111 тыс. по базовому прогнозу и до 108,2 тыс. руб. по консервативному.