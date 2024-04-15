Трамвайно-троллейбусное управление Самары приглашает на работу

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Трамвайно-троллейбусное управление города Самара приглашает на работу



- кондукторов,

- монтёров пути,

- электромонтёров,

- слесарей по ремонту подвижного состава,

- слесарей-электриков по ремонту оборудования.



Вам гарантированы:



- стабильная заработная плата,

- официальное трудоустройство,

- бесплатный проезд на городском электротранспорте (трамвай, троллейбус),

- место в общежитии,

- ежемесячная стимулирующая выплата.



Также приглашаем вас на курсы водителей трамвая и троллейбуса.



Вам гарантированы:



- бесплатное обучение в учебном центре предприятия,

- стипендия на период обучения в размере минимального размера оплаты труда,

- бесплатный проезд на городском электротранспорте,

- официальное трудоустройство,

- заработная плата до 65000 руб.,

- место в общежитии,

- единовременная выплата молодым водителям трамвая и водителям троллейбуса (100000 рублей после окончания учебного центра),

- ежемесячная стимулирующая выплата в размере 2000 рублей в течение 3 лет после окончания учебного центра,

- ежемесячная выплата 1000 рублей за работу без больничных листов,

- оплата всех переработок в соответствии с Трудовым кодексом РФ.



Обращаться в отдел кадров:

г.Самара, улица Мичурина, 3,

улица Коммунистическая, 8.



Телефоны:

8 (846) 309-94-70,

309-95-38.



По вопросам обучения:

309-95-91,

8 (917) 12-91-853,

8 (987) 16-60-496.