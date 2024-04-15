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Трамвайно-троллейбусное управление Самары приглашает на работу

15 апреля 2024 11:26
116
Трамвайно-троллейбусное управление Самары приглашает на работу

Трамвайно-троллейбусное управление города Самара приглашает на работу

- кондукторов,
- монтёров пути,
- электромонтёров,
- слесарей по ремонту подвижного состава,
- слесарей-электриков по ремонту оборудования.

Вам гарантированы:

- стабильная заработная плата,
- официальное трудоустройство,
- бесплатный проезд на городском электротранспорте (трамвай, троллейбус),
- место в общежитии,
- ежемесячная стимулирующая выплата.

Также приглашаем вас на курсы водителей трамвая и троллейбуса.

Вам гарантированы:

- бесплатное обучение в учебном центре предприятия,
- стипендия на период обучения в размере минимального размера оплаты труда,
- бесплатный проезд на городском электротранспорте,
- официальное трудоустройство,
- заработная плата до 65000 руб.,
- место в общежитии,
- единовременная выплата молодым водителям трамвая и водителям троллейбуса (100000 рублей после окончания учебного центра),
- ежемесячная стимулирующая выплата в размере 2000 рублей в течение 3 лет после окончания учебного центра,
- ежемесячная выплата 1000 рублей за работу без больничных листов,
- оплата всех переработок в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Обращаться в отдел кадров:
г.Самара, улица Мичурина, 3,
улица Коммунистическая, 8.

Телефоны:
8 (846) 309-94-70,
309-95-38.

По вопросам обучения:
309-95-91,
8 (917) 12-91-853,
8 (987) 16-60-496.

Теги: Акценты Городской транспорт

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