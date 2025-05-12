Темпы обновления подвижного состава метрополитена Самары будут наращивать

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В Самару вернулись три вагона метро, капитально отремонтированные на базе АО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» в Санкт-Петербурге. В вагонах установили новые тяговые двигатели, тормозную систему, тележки. Внутри они оснащены современной системой видеонаблюдения, автоматического пожаротушения, вентиляции, освещения, экстренной связи пассажиров с машинистом, а также защитой межвагонного пространства. На эти цели из регионального и городского бюджетов выделили 221 млн рублей.

«Мы намерены наращивать темпы обновления подвижного состава метрополитена. Сейчас 15 вагонов метро требуют капитального ремонта, это 30% от всего парка вагонов. Капремонт вагонов позволяет продлить срок эксплуатации вагонов конца 80-х годов на 12 лет. Старые вагоны и поезда метро даже внешне выглядят удручающе, поэтому в Стратегию развития Самары отдельно внесли план перспективного развития метрополитена», - cказал руководитель департамента транспорта администрации города Самара Владимир Чичёв.

Модернизированные вагоны проходят приемку на территории электродепо «Кировское» в Самаре, после чего будет проведена их обкатка с участием представителей АО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» и сотрудников метрополитена. До полного укомплектования состава вагоны будут находиться в резерве.



Напомним, в Самаре при поддержке Правительства Самарской области стартовало обновление парка трамваев. В начале 2025 года на маршрут вышло три трехсекционных трамвая «Витязь М», а до конца 2026 года на трамвайные маршруты Самары выйдет 71 новый односекционный трамвай «Львенок».

Фото: администрация Самары