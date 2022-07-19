Таджикистан и Россия договорились о возобновлении пассажирского ж/д сообщения

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Таджикистан и Россия с 30 августа 2022 года возобновляют железнодорожное пассажирское сообщение. Такая договоренность достигнута между профильными ведомствами, сообщил во вторник ТАСС начальник секретариата государственного унитарного предприятия "Таджикские железные дороги" (ТЖД) Анвар Латифов.

"Договоренность о возобновлении железнодорожного пассажирского сообщения между Таджикистаном и Россией достигнута, все необходимые документы с российской стороной подписаны, первый рейс отправится 30 августа по маршруту Душанбе - Волгоград и обратно", - сообщил представитель ТЖД. Он отметил, что длительность пути составит приблизительно 2,5 суток, рейсы будут осуществляться еженедельно. "Второй маршрут из Худжанда в Волгоград откроется 7 сентября", - добавил Латифов. Стоимость проезда, по его словам, еще уточняется, после чего начнется продажа билетов.

В понедельник на официальном сайте "Российских железных дорог" сообщалось, что с 30 августа между Россией и Таджикистаном будет возобновлено железнодорожное пассажирское сообщение, временно приостановленное с 17 марта 2020 года. В сообщении уточняется, что поезд между Душанбе и Волгоградом будет курсировать один раз в неделю - из Душанбе поезд будет отправляться по вторникам, а из Волгограда - по пятницам.