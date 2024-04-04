Свыше 100 рейдов организуют сотрудники Куйбышевской железной дороги в рамках месячника «Уступи дорогу поездам!»

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Куйбышевская железная дорога в преддверии летнего сезона и окончания учебного года проводит месячник «Уступи дорогу поездам!», который продлится до 30 апреля 2024 года. В течение месяца железнодорожники напомнят школьникам правила безопасного поведения на транспорте. Совместно с подразделениями Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу запланировано провести более 100 рейдов на станциях и перегонах КбшЖД по выявлению подростков, нарушающих правила поведения на железной дороге.

Разъяснительной и профилактической работой будут охвачены учебные заведения и учреждения дополнительного образования детей, расположенные вблизи железной дороги. Первые уроки безопасности в рамках акции уже прошли в школах Самарской, Ульяновской, Пензенской областей и Республик Башкортостан, Мордовия и Татарстан. Также предусмотрено распространение печатных и электронных информационных материалов о правилах поведения вблизи железной дороги, и тематической сувенирной продукции.

Основная цель акции – сформировать культуру безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта у детей и подростков, а также предупредить транспортные происшествия в зоне движения поездов.

С начала 2024 года на Куйбышевской железной дороге произошло два случая травмирования подростков (оба случая смертельные), как и за аналогичный период прошлого года. Согласно печальной статистике несовершеннолетние были травмированы в Самарской области и Республике Башкортостан. В других регионах КбшЖД случаев детского травматизма не было зафиксировано ни за три месяца текущего года, ни за аналогичный период 2023 года.