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Стоимость ОСАГО в России резко выросла

19 сентября 2022 12:55
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Стоимость ОСАГО в России резко выросла

За первые несколько дней после расширения коридора базового тарифа обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) цены на полисы резко выросли, минимум на шесть процентов. Об этом «Известиям» сообщили в сервисе «Сравни».

Так, с 13 по 16 сентября средний чек составил 6841 рубль, что почти на 400 рублей больше, чем днем ранее. В то же время в апреле 2022 года стоимость полиса обязательного страхования не превышала 5,5 тысячи рублей.

На нововведение уже отреагировали все 18 компаний-лидеров рынка. В ближайшее время ОСАГО в среднем может вырасти в цене до семи тысяч рублей, а к концу года до 7,2 тысячи рублей, заявил директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александр Крайник. Эксперт объясняет, что цены поднялись из-за значительного роста стоимости комплектующих несколько месяцев назад, который, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), достиг 28,7 процента.

В связи с этим компании должны возмещать клиентам ущерб, исходя из новых цен. Это касается в том числе тех клиентов, которые приобрели полис по старой цене до марта 2022 года. Если бы тарифный коридор не был расширен, то страховщикам пришлось бы поднимать цены и безубыточным клиентам, чтобы компенсировать затраты на урегулирование случаев по рисковым водителям, рассказал руководитель проекта разработки и развития продуктов по автострахованию компании «Абсолют Страхование» Алексей Тюрников.

В РСА подтвердили прямую связь между подорожанием комплектующих и страховых полисов. При этом в организации считают, что средняя стоимость ОСАГО вырастет незначительно. В Страховом Доме ВСК прогнозируют, что стоимость полиса, например, для аккуратного водителя из Москвы может составить пять-восемь тысяч рублей в год, а для автомобилистов, часто попадающих в ДТП, цена может достигнуть 20-25 тысяч рублей, пишет Лента.

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