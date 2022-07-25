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Стоимость Lada Niva Legend в комплектации Classic 2022 года составит 647 600 рублей

25 июля 2022 13:25
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Стоимость Lada Niva Legend в комплектации Classic 2022 года составит 647 600 рублей

Стоимость трехдверного внедорожника Lada Niva Legend в новой комплектации Classic 2022 года составит 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 рублей без ее использования. Такие цены назвал «АвтоВАЗ» в сообщении на своем сайте.

В публикации уточняется, что авто оснащено «всем, что необходимо как для повседневной езды по населенным пунктам, так и для уверенного преодоления грунтовых, песчаных, заснеженных участков». Предусмотрены гидроусилитель рулевого управления и электростеклоподъемники передних дверей. Кроме того, машина «адаптирована к установке аксессуаров».

Глава компании Максим Соколов ранее подчеркивал, что возобновление производства трехдверного внедорожника Lada Niva Legend в упрощенной комплектации является «настоящей победой всей команды "АвтоВАЗа"». Тогда пресс-службе отметили, что комплектация разработана с целью максимально снизить зависимость от поставок импортных компонентов.

В июне концерн представил и цены на упрощенную Lada Granta Classic 2022 года — они стартуют с 658 300 рублей с учетом выгоды в 20 тысяч рублей по программам trade-in и Lada Finance. Эти модели также предлагаются в упрощенном варианте — без подушки безопасности, АБС, тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и с пониженным экологическим классом.

Теги: Автоваз

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