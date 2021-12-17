Стало известно, когда в Самаре заработают электронные табло на остановках

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Проблему неработающих электронных табло на остановочных пунктах собираются решить в первом квартале 2022 года. Об этом 63.RU сообщили в Минтрансе Самарской области.

Речь идет о 30 устройствах, которые установили на дорогах, подведомственных региональному Министерству транспорта. По словам чиновников, к указанному времени все мониторы должны перейти в собственность городской администрации.

Сейчас по факту большая часть табло находится в ведомстве регионального Минтранса, но информацию выводить на них всё равно должен городской департамент транспорта.

— Мониторы находятся в рабочем состоянии, они просто отключены. Минтранс не заключал государственный контракт на содержание табло, так как это было бы нецелевым расходованием бюджетных средств. Соответственно, деньги на содержание мониторов не выделяли, — сообщили 63.RU в Минтрансе.

Электронные табло в городе установили в преддверии чемпионата мира в 2018 году. На них должна появляться информация о времени подхода транспорта к остановке. Первые мониторы появились в начале июня 2018 года.