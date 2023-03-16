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Стало известно, когда первый поезд прибудет на новую станцию метро «Театральная» в Самаре

16 марта 2023 13:23
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Названа дата прибытия первого поезда на новую станцию метро «Театральная» в Самаре

16 марта в Самаре с официальным визитом находится Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Программа посещения областного центра обширная. Особое внимание полпред уделил строительству станции метро «Театральная», посетив стройплощадку в исторической части города.

Напомним, буквально накануне, 13 марта, на улице Галактионовской у здания театра оперы и балета, где в последующем будет располагаться вестибюль, приступили к прокладке тоннеля. Метростроевцы начали сборку проходческого щита, частями опуская его в котлован. Обстановку на объекте с высоты птичьего полета снял самарский блогер.

Первый комплекс для создания тоннеля запускают на улице Галактионовской, а второй начнет движение с Полевой, в итоге они будут приближаться друг к другу.

Стоит отметить, что составные элементы проходческого щита имеют внушительный вес, поэтому в Самаре при строительстве новой станции метро задействован механизированный кран, который может поднимать до 750 тонн. Его специально доставили на объект из Москвы.

Ну а 16 марта 2023 года, во время визита на стройплощадку полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова, были озвучены сроки запуска станции метро «Театральная» в Самаре. Как рассказал генеральный директор компании «Волгатрансстрой» Вячеслав Сонин, первый поезд с пассажирами прибудет на станцию метро «Театральная» в октябре 2024 года, пишет ГТРК Самара.

Теги: Городской транспорт

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