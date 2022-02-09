Стала известна новая схема изменения оси дороги на Ново-Садовой в Самаре

161

Участок Постникова оврага будет реконструирован. Изменение оси проезжей части запланировано на участках дороги ул.Авроры соединяющейся с Московским шоссе и Ново-Садовой, протяженностью 588,93 метра, сообщил Минтранс.

Дорога будет смещена вправо в сторону трамвайных путей относительно проезжей части. Новая дорога будет проходить вдоль Ботанического сада. Для этого необходима реконструкция обеих главных транспортных путей Самары и строительство новой многоуровневой развязки в виде тоннелей. Дорога должна быть 4-полосной, а тротуары шириной по три метра

Проект прошел госэкспертизу и был одобрен главой самарской области Дмитрием Азаровым. Он сообщил, что работу планируют начать уже в этом году. В Минтрансе самарской области уточнили, что это удастся сделать только после завершения строительства других объектов. Однако, по оценке Минтранса стройка может растянуться на 4 года. Требуется серьезное финансирование, которое будет производиться частями до 2024 года, сообщает 63.ru .