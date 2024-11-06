Совет Федерации предложил ужесточить торговлю запчастями и маслом для машин

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В настоящее время в России выросло число подделок автомасел и запчастей, в связи с чем в стране планируют ужесточить оборот данной продукции. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на инициативу комитета по регламенту Совета Федерации.

В комитете по регламенту Совфеда прошел круглый стол, в котором приняли участие представители Минпромторга, Росстандарта, Минэкономразвития, ФАС, Роспотребнадзора, отраслевых ассоциаций и предпринимателей. Участники мероприятия отметили, что в отдельных категориях запчастей и расходных материалов уровень подделок превысил 50%.

Для контроля продаваемой продукции Совфед предложил подключить ее к государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ) и ввести обязательную маркировку. Для реализации плана в России могут ввести автоматическую блокировку продажи контрафактных товаров на кассах.