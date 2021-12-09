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Сотрудники ДПС осуществляют «скрытое патрулирование» на автодорогах Самарской области

9 декабря 2021 13:07
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Сотрудники ДПС осуществляют «скрытое патрулирование» на автодорогах Самарской области

Данные мероприятия проходят на постоянной основе с июля текущего года.

В рамках организации контроля за дорожным движением, наряды отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области осуществляют профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий на территории области. 

В целях формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинированного поведения, инспекторы дорожно-патрульной службы осуществляют скрытое патрулирование, выявляя нарушения ПДД РФ в «потоке». Передвигаясь на автомобиле без цветографической окраски, сотрудники Госавтоинспекции фиксируют нарушения ПДД с помощью видеосъемки и направляют данные ближайшему экипажу ДПС. 

Под пристальным вниманием правоохранителей одно из грубых правонарушений, влекущее наиболее тяжкие последствия – это выезд на полосу встречного движения. 

Так, на минувшей неделе, скрытый контроль был проведен на участке автодороги «Самара – Бугуруслан» в Кинельском районе. В мероприятии было задействовано 3 наряда ДПС. Только за один день рейдового мероприятия правоохранители выявили 8 различных нарушений ПДД РФ со стороны автомобилистов. 

Областная Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, выезд в нарушение ПДД РФ на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или же лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. 

Подобные мероприятия будут продолжены.

Теги: БДД

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