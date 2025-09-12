Составлен предварительный список разрешенных авто для такси в РФ

149

Осенью 2025 года Минпромторг России планирует опубликовать окончательный перечень автомобилей, которые могут быть допущены к использованию в такси по новому закону о требованиях к уровню локализации. В предварительный список входят модели шести марок, которые выпускаются в стране, сообщает «Коммерсант» 12 сентября.

С 1 марта 2026 года для регистрации в реестре такси автомобиль должен по числу баллов по локализации соответствовать планке для госзакупок либо выпускаться в рамках специнвестконтракта (предусмотрено несколько условий). В список автомобилей, разрешенных для работы в такси по новому закону, могут войти модели Lada, «Москвич» и Evolute, а также Haval, Solaris и Sollers, утверждает издание со ссылкой на свои источники.

Так, к примеру, по критериям проходит вся актуальная линейка Lada (Granta, Vesta, Niva, Largus и Aura); электромобили и гибриды Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet и i-Space); машины премиум-марки Voyah (Free и Dream); модельный ряд «Москвича» — 3, 3е, 6 и 8.

Требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты. На них можно будет осуществлять перевозки пассажиров и после вступления закона в силу, пишут "Известия".