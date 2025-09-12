Я нашел ошибку
Главные новости:
Плодово-ягодных культур собрано более 8,8 тыс. тонн.
В сельскохозяйственных предприятиях Самарской области идет сбор овощей и фруктов
Фотовыставка доступна для всех желающих уже с сегодняшнего дня.
Фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара» открылась накануне Дня города на площади  Куйбышева
Это самарцы – старшие школьники и студенты, которым уже исполнилось 18 лет.
Более 11 тысяч молодых избирателей впервые проголосуют в Самаре
Форум пройдёт с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти и соберёт участников и гостей из России и иностранных государств.
До конца регистрации в волонтёрскую программу форума «Россия — спортивная держава» осталось 3 дня
Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.
Ночью 13, 14 и 15 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки
В текущем году в регионе появится 100 новых спортсооружений.
В течение лета и в начале осени в регионе появились 42 новых спортсооружения
20 и 21 сентября в Самаре в шахматном клубе имени Льва Полугаевского состоится областной турнир «Шахматная семья».
Любителей шахмат приглашают на семейные соревнования в Самаре
Судьба медалей решилась в дополнительном заезде.
Тольяттинский гонщик Роман Лахбаум  - серебряный призер Кубка России по спидвею
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Составлен предварительный список разрешенных авто для такси в РФ

12 сентября 2025 12:11
149
Составлен предварительный список разрешенных авто для такси в РФ

Осенью 2025 года Минпромторг России планирует опубликовать окончательный перечень автомобилей, которые могут быть допущены к использованию в такси по новому закону о требованиях к уровню локализации. В предварительный список входят модели шести марок, которые выпускаются в стране, сообщает «Коммерсант» 12 сентября.

С 1 марта 2026 года для регистрации в реестре такси автомобиль должен по числу баллов по локализации соответствовать планке для госзакупок либо выпускаться в рамках специнвестконтракта (предусмотрено несколько условий). В список автомобилей, разрешенных для работы в такси по новому закону, могут войти модели Lada, «Москвич» и Evolute, а также Haval, Solaris и Sollers, утверждает издание со ссылкой на свои источники.

Так, к примеру, по критериям проходит вся актуальная линейка Lada (Granta, Vesta, Niva, Largus и Aura); электромобили и гибриды Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet и i-Space); машины премиум-марки Voyah (Free и Dream); модельный ряд «Москвича» — 3, 3е, 6 и 8.

Требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты. На них можно будет осуществлять перевозки пассажиров и после вступления закона в силу, пишут "Известия".

