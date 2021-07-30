Со 2 по 5 августа меняется график движения некоторых пригородных поездов «Ласточка»

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В связи с капитальным ремонтом пути на перегоне Октябрьск – Правая Волга со 2 по 5 августа 2021 года вносятся изменения в график движения некоторых пригородных поездов «Ласточка».

В частности, «Ласточки» отправлением из Самары в 7.00, 14.00 и 20.00 будут ходить по укороченному маршруту до станции Водинская, в обратном направлении со станции Водинская они будут отправляться соответственно в 07:49, 14:49 и 20:49.

Со станции Жигулевское Море до станции Самара и в обратном направлении скорый поезд будет отправляться в 11.00 и в 18.00.

Последние «Ласточки» отправлением из Самары и со станции Жигулевское Море в 22:00 временно, до 5 августа, отменяются.

Время указано местное.

Фото из открытых источников