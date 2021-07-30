Я нашел ошибку
Главные новости:
Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Подозреваемый в убийстве 15-летней девочки в Самарской области, уволен из органов внутренних дел
Приговор огласят 2 августа.
Прокурор просит четыре года колонии для пранкера Джаборова за имитацию приступа коронавирусной инфекции в метро
Паровоз изготовили в сервисном ремонтном депо Самары.
Сегодня на станции Сызрань-1 КбшЖД установили модель первого российского паровоза
«ТЯЖМАШ» приступает к изготовлению устройств локализации расплава для четырех блоков атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте.
На заводе «ТЯЖМАШ» в Самарской области запустили новое производство по заказу «Росатома»
Здесь все желающие смогут сдать на переработку и вторичное использование более 70 видов вторсырья, вещей, сломанной техники и т.д.
В Самаре откроется второй Экоцентр 
На территории Большеглушицкого, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Красноярского, Нефтегорского, Похвистневского лесничеств.
В регионе установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств
В связи с капитальным ремонтом пути на перегоне Октябрьск – Правая Волга.
Со 2 по 5 августа меняется график движения некоторых пригородных поездов «Ласточка»
Владислав Волков рассказал, как он оценивает количество кандидатов от народа и качество их подготовки к политической борьбе.
Владислав Волков о выборах в Самарскую губдуму: случайные люди не нужны
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.14
-0.05
EUR 86.99
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Со 2 по 5 августа меняется график движения некоторых пригородных поездов «Ласточка»

30 июля 2021 16:23
133
В связи с капитальным ремонтом пути на перегоне Октябрьск – Правая Волга.

В связи с капитальным ремонтом пути на перегоне Октябрьск – Правая Волга со 2 по 5 августа 2021 года вносятся изменения в график движения некоторых пригородных поездов «Ласточка».

В частности, «Ласточки» отправлением из Самары в 7.00, 14.00 и 20.00 будут ходить по укороченному маршруту до станции Водинская, в обратном направлении со станции Водинская они будут отправляться соответственно в 07:49, 14:49 и  20:49. 

Со станции Жигулевское Море до станции Самара и в обратном направлении скорый поезд будет отправляться в 11.00 и в 18.00. 

Последние «Ласточки» отправлением из Самары и со станции Жигулевское Море  в 22:00 временно, до 5 августа, отменяются. 

 Время указано местное.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: «Ласточка» график движения

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре обсудили проект единой транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации с использованием пригородного ж/д транспорта.
29 июля 2021, 18:17
«Ласточка» - один из самых популярных электропоездов Кбш ЖД
В Самаре обсудили проект единой транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации с использованием пригородного ж/д транспорта. Новости компаний
618
Юбилейного пассажира поздравили представители Куйбышевской железной дороги и АО «Самарская пригородная пассажирская компания» и вручили ей памятные подарки.
07 июля 2021, 16:42
Пригородный поезд «Ласточка» (Самара – Жигулевское Море) перевез 50-тысячного пассажира
Юбилейного пассажира поздравили представители Куйбышевской железной дороги и АО «Самарская пригородная пассажирская компания» и вручили ей памятные... Новости компаний
3322
«Ласточка» между Тольятти и Самарой будет ездить до 31 августа
05 июля 2021, 09:43
«Ласточка» между Тольятти и Самарой будет ездить до 31 августа
Сейчас электричка ездит в тестовом режиме: важно понять, насколько она востребована у пассажиров. Транспорт
1244
В центре внимания
В командном турнире шпажистов сборная России (ОКР), за которую выступал наш спортсмен, заняла 2 место.  
30 июля 2021  16:08
Самарский шпажист Павел Сухов завоевал серебро Олимпийских игр 
149
В Самарской области ожидается гроза и сильный ветер
30 июля 2021  13:30
В Самарской области ожидается гроза и сильный ветер
240
Рост продолжается: за сутки в Самарской области 453 новых случая коронавируса
30 июля 2021  13:20
Рост продолжается: за сутки в Самарской области 453 новых случая коронавируса
296
Печальный рекорд: 412 человек заболело коронавирусом за сутки в Самарской области
29 июля 2021  13:26
Печальный рекорд: 412 человек заболело коронавирусом за сутки в Самарской области
647
В Самаре из-за велосоревнований временно перекроют ряд дорог
29 июля 2021  11:15
В Самаре из-за велосоревнований временно перекроют ряд дорог
526
Весь список