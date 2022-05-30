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Скоростные суда «Валдай» выйдут в рейс из Самары 1 июля

30 мая 2022 09:58
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Скоростные суда «Валдай» выйдут в рейс из Самары 1 июля 2022 года

Скоростные судна «Валдай» начнут курсировать по Волге с 1 июля текущего года. Такие данные опубликовала компания «Волга Трэвел», занимающаяся эксплуатацией этих плавсредств.

— Остальная информация, в том числе о ценах на билеты, является предварительной. Более точные данные опубликуют непосредственно перед запуском перевозок, — сообщили в компании «Волга-Трэвел».

Напомним, пассажировместимость судна — 45 человек, скорость — 65 км/ч, дальность плавания — 400 км. Дорога из Самары до Ширяево, предположительно будет занимать 40-50 минут. Для сравнения: на аналогичную поездку на теплоходе класса «Ом» пассажиры тратят около 4 часов. 

Впервые «Валдай» спустили на воду в 2018 году. Серийное производство стартовало спустя год. Всего будут работать три судна, курсирующих между Самарой, Ширяево и Винновкой.

Каждому из «Валдаев» присвоят имя. Их хотят выбрать путем голосования, передает ГТРК Самара.

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