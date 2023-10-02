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Штрафы за парковку такси во дворах жилых домов могут достигать 5 тысяч рублей

2 октября 2023 09:51
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Штрафы за парковку такси во дворах жилых домов могут достигать 5 тысяч рублей.

Об этом сообщил автор инициативы, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), его цитируют «Известия».

Чернышов считает, что штрафы могут быть соразмерны с наказанием за нарушение правил парковки на местах, предусмотренных для инвалидов, — они составляют 5 тысяч рублей. Помимо денежного взыскания парламентарии предлагают эвакуировать на штрафстоянку машины такси, которые долго стоят во дворах.

По информации издания, законопроект о запрете длительной стоянки автомобилей такси рассмотрят в Госдуме в осеннюю сессию. Парламентарии предлагают штрафовать за стоянку такси в жилой зоне, если оно находится там более 30 минут.

«Поскольку проблема стоянок такси наболевшая и жители часто обращаются с просьбой решить ее, будем вносить межфракционный законопроект. Вопрос штрафов будем обсуждать на экспертном совете, в который войдут представители агрегаторов такси и общественники, чтобы были учтены мнения всех сторон», — сказал Чернышов.

Его идею концептуально поддерживают в Госавтоинспекции, однако там подчеркивают, что такая инициатива требует проработки с участием заинтересованных органов государственной власти.

При этом первый зампред комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктцры Павел Федяев заявил, что там не обсуждается запрет на длительную парковку таксистов во дворах. «Таксист может заехать днем на обеденный перерыв, может ставить машину недалеко от своего дома. Другой вопрос — как доказывать, что такси стоит во дворе полчаса, а не 29,5 минуты? И кто будет следить за этим?» — задается вопросом депутат.

О том, что парковку и долгую стоянку машин такси в жилой зоне предложили запретить, стало известно 17 августа. Такую идею в письме начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову изложил автор инициативы Борис Чернышов, пишет Лента.

 

Теги: Городской транспорт

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