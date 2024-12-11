Сегодня в Самаре начал курсировать электробус «Генерал»

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Сегодня, 11 декабря, по маршруту №108 в Самаре начал курсировать электробус «Генерал». «Генерал 62181» - это одна из последних моделей, с более емкой тяговой батареей и динамической зарядкой от контактной сети. Сейчас важно выяснить, какое время в пути способен провести «Генерал» без дополнительной подзарядки, чтобы соответственно выстроить график движения и маршрут без необходимости пересадок пассажиров и установки дополнительных станций зарядки. Заявленный производителем километраж – около 100 километров, важно проверить это на практике. В принципе, машина уже проходила «тест-драйв» во многих городах, в разных погодных условиях, при разной загруженности. И показала себя с лучшей стороны.

В Самаре «Генерал» будет проходить тест-драйв в течение двух месяцев. На данный момент автобус уже проверили на доступность для маломобильных граждан. В проверочную комиссию вошел председатель общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» Евгений Печерских. Пользуясь случаем – с Днем рождения, Евгений!