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Самарцев приглашают принять участие в онлайн-опросах по теме "Общественный транспорт"

15 декабря 2022 11:21
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Самарцев приглашают принять участие в онлайн-опросах по теме: Общественный транспорт

Самарцев приглашают принять участие в онлайн-опросах по теме "Общественный транспорт". 
На портале "Госуслуги. Решаем вместе" Департамент транспорта Администрации Самары проводит социально-значимые опросы:
Каким видом общественного транспорта Вы пользуетесь чаще всего: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/347060/
Какой способ оплаты проезда в общественном транспорте для Вас является наиболее удобным: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/347061/

Данное анкетирование является анонимным. Полученные в ходе онлайн-опросов результаты будут использованы в дальнейшей работе. Голосование продлится до 31 декабря 2022 года.

Теги: Акценты Городской транспорт

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