Самарцев попросили высказаться об изменении автобусных маршрутов № 37 и 76.

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Опрос запустили на сайте «Госуслуги».

— Маршрут № 36 будет дополнен заездом в микрорайон Волгарь. В обоих направлениях поворот будет осуществляться на улицу Казачью, далее по улице Осетинской и обратно на привычный маршрут, — говорится в описании к опросу.

Интервал движения составит 30–40 минут. Количество автобусов на маршруте увеличат до 12 машин.

Кроме того, до Волгаря хотят продлить автобусный маршрут № 76. После заезда в поселок 113-й километр автобус будет ехать по улице Обувной до улицы Народной, затем повернет на Осетинскую. Затем автобус будет делать разворот на улице Солженицына и двигаться в обратную сторону на 116-м км, пишет 63.ру.

— Интервал движения составит 20 минут. Количество подвижного состава на маршруте увеличат до 14 машин, — сообщили в дептрансе.