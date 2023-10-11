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Самарцев попросили высказаться об изменении автобусных маршрутов № 37 и 76

11 октября 2023 13:57
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Самарцев попросили высказаться об изменении автобусных маршрутов № 37 и 76.

Опрос запустили на сайте «Госуслуги». 

— Маршрут № 36 будет дополнен заездом в микрорайон Волгарь. В обоих направлениях поворот будет осуществляться на улицу Казачью, далее по улице Осетинской и обратно на привычный маршрут, — говорится в описании к опросу.

Интервал движения составит 30–40 минут. Количество автобусов на маршруте увеличат до 12 машин.
Кроме того, до Волгаря хотят продлить автобусный маршрут № 76. После заезда в поселок 113-й километр автобус будет ехать по улице Обувной до улицы Народной, затем повернет на Осетинскую. Затем автобус будет делать разворот на улице Солженицына и двигаться в обратную сторону на 116-м км, пишет 63.ру.

— Интервал движения составит 20 минут. Количество подвижного состава на маршруте увеличат до 14 машин, — сообщили в дептрансе.

Теги: Городской транспорт

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