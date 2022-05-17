Самарцев информируют о временном ограничении движения транспорта

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В связи с проведением культурно-массового мероприятия Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» будет:

- временно ограничено движение транспорта на территории города Самара, за исключением спецмашин (полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны), общественного транспорта, автобусов-шаттлов и машин с пропусками, утвержденными ГИБДД У МВД России по городу Самаре с 14 часов 00 минут 19 мая 2022 г. до 23 часов 59 минут 23 мая 2022 г. по ул. Чапаевской на участке от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.

- временно ограничено движение транспорта на территории города Самара, за исключением спецмашин (полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны), автобусов-шаттлов и машин с пропусками, утвержденными ГИБДД У МВД России по городу Самаре с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 18 мая 2022 года по ул. Дальней на участке от Московского шоссе до ул. Арена 2018, по проезду №6, ул. Первой Стадионной, проезду №9, проезду №12.

- временно ограничено движение транспорта на территории города Самара, за исключением спецмашин (полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны), общественного транспорта, автобусов-шаттлов и машин с пропусками, утвержденными ГИБДД У МВД России по городу Самаре с 13 часов 00 минут по 23 часов 59 минут 23 мая 2022 г. по ул. Молодогвардейской на участке от ул. Маяковского до ул. Полевой.

Госавтоинспекция Самарской области рекомендует водителям заранее планировать свой маршрут. Желаем безопасного пути!