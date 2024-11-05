Самарцам напоминают: государственный регистрационный знак автомобиля должен быть читаем

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Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автолюбителям о необходимости содержания в чистоте государственных регистрационных знаков своих транспортных средств.



Государственный регистрационный знак автомобиля должен быть читаем, в противном случае, при остановке транспортного средства сотрудником Госавтоинспекции проводится разъяснительная беседа, предупреждающая об административной ответственности по ч.1 ст.12.2 КоАП РФ (управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками), что влечет предупреждение или штраф.



Автомобилистам, у которых имеются данные нарушения, госавтоинспекторы напоминают, что нечитаемыми являются номера, если с расстояния 20 метров невозможно прочесть в светлое время суток хотя бы одну из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака, а в темное время суток – заднего государственного знака.



Некоторые автовладельцы признаются, что намеренно не приводят регистрационные знаки в порядок, оставляя номер или часть номера грязным. Таким образом, водители пытаются уйти от ответственности за нарушения, которые фиксируются камерами.



Госавтоинспекция Самарской области напоминает водителям, что нечитаемый регистрационный знак автомобиля – нарушение правил дорожного движения.