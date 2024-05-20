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Самарский Шостакович Опера Балет принял участие в «Ночи музеев»

20 мая 2024 13:15
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Самарский Шостакович Опера Балет принял участие в «Ночи музеев»

18 мая Шостакович Оперы Балет присоединился к Всероссийской акции «Ночь музеев» и открыл двери для самарских зрителей. В Колонном зале театра прошёл концерт «Семейные портреты».

Почти 1500 зрителей погрузились в атмосферу ночной культурной жизни Самары. Несмотря на позднее время, люди приходили семьями. Получился настоящий праздник единства и гармонии, а ночь, несомненно, добавила романтики в мероприятие.

Концерт, посвященный Году семьи, прошёл два раза и завершился в полночь.

В настоящее время в нашем театре работает более сорока семейных пар. В концерте приняли участие одиннадцать из них.

 

Артисты балета:

Марина Накадзима, Сергей Гаген;

Виктория Черкасова, Илья Черкасов;

Наталия Клеймёнова, Дмитрий Петров.


 Артисты оперы:

Анна Костенко, Владимир Боровиков;

заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева, Роман Ерицев;
 Валерия Андреева, Ярослав Кожевников.


 Артисты оркестра:

Мелания Волкова, Дмитрий Волков;

Ксения Шахматова, Роман Шахматов;

Ирина Галкина, Кирилл Гольченко;

Анна Денисова, Дмитрий Денисов;

Мария Дранина, Михаил Дранин.

 

В программе концерта «Семейные портреты» были исполнены фрагменты из любимых всеми спектаклей – арии, романсы, инструментальные, вокальные и хореографические миниатюры.

Говорить о семейных ценностях со сцены — одна из важнейших задач театра. И это находит большой отклик среди зрителей.


Фото - Александр Крылов

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