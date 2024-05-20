Самарский Шостакович Опера Балет принял участие в «Ночи музеев»

18 мая Шостакович Оперы Балет присоединился к Всероссийской акции «Ночь музеев» и открыл двери для самарских зрителей. В Колонном зале театра прошёл концерт «Семейные портреты».
Почти 1500 зрителей погрузились в атмосферу ночной культурной жизни Самары. Несмотря на позднее время, люди приходили семьями. Получился настоящий праздник единства и гармонии, а ночь, несомненно, добавила романтики в мероприятие.
Концерт, посвященный Году семьи, прошёл два раза и завершился в полночь.
В настоящее время в нашем театре работает более сорока семейных пар. В концерте приняли участие одиннадцать из них.
Артисты балета:
Марина Накадзима, Сергей Гаген;
Виктория Черкасова, Илья Черкасов;
Наталия Клеймёнова, Дмитрий Петров.
Артисты оперы:
Анна Костенко, Владимир Боровиков;
заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева, Роман Ерицев;
Валерия Андреева, Ярослав Кожевников.
Артисты оркестра:
Мелания Волкова, Дмитрий Волков;
Ксения Шахматова, Роман Шахматов;
Ирина Галкина, Кирилл Гольченко;
Анна Денисова, Дмитрий Денисов;
Мария Дранина, Михаил Дранин.
В программе концерта «Семейные портреты» были исполнены фрагменты из любимых всеми спектаклей – арии, романсы, инструментальные, вокальные и хореографические миниатюры.
Говорить о семейных ценностях со сцены — одна из важнейших задач театра. И это находит большой отклик среди зрителей.
Фото - Александр Крылов