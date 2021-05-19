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Самарский метрополитен первым в стране подвел первые итоги реализации нацпроекта «Производительность труда»

19 мая 2021 19:19
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Самарский метрополитен первым в стране подвел первые итоги реализации нацпроекта «Производительность труда»

Метро, без сомнения, сегодня – самый удобный вид транспорта в мегаполисе. Самара стала вторым городом в Поволжье, где в  80-х годах появилась подземка. Сегодня – это 10 станций.  Несомненно, качество обслуживания - основной приоритет в работе. Однако технические возможности и регламенты уже устарели и для того чтобы их усовершенствовать предприятие приняло решение включиться в национальный проект «Производительность труда». МП «Самарский метрополитен» вступил в проект еще в 2019 году первым в стране. Однако в связи с пандемией – начал реализовываться лишь несколько месяцев назад и уже есть первые результаты.

За это время участники рабочей группы, из числа сотрудников метрополитена, совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области провели диагностику текущего состояния одного из производственных участков. Этим пилотным участком стал процесс переборки узла крепления контактного рельса. В ходе комплексного анализа производственного процесса с помощью инструментов бережливого производства, таких как картирование, наблюдение и хронометраж на рабочих местах, были выявлены основные проблемы на участке. Среди них - выполнение работ старым инструментом, долгий поиск инструмента на складе.

Рабочая группа сформировала предложения по устранению существующих сложностей: провели специальное электроосвещение на эталонный участок, сортировали инструменты, организовали стеллажное хранение.

 «За счет внедрения этих улучшений мы сможем достичь целевого состояния пилотного потока – нового способа работы с целью повышения производительности труда.  По сути, целевое состояние – это задачи предприятия на следующие три месяца, результатом выполнения которых будет являться уменьшение времени протекания процесса ( ВПП) на один узел, уменьшение излишних запасов ремонтных материалов и увеличение выработки», - прокомментировал руководитель проекта РЦК Михайлов Михаил.  

Однако достижение целевого состояния по пилотному потоку – это далеко не предел. Было смоделировано идеальное состояние производства  – как должен выглядеть процесс при устранении всех видов потерь на участке (перепроизводство, излишние запасы, ненужная транспортировка, лишние движения, брак, ожидание, избыточная обработка) и вскрытия резервов производительности труда (оборудования, потенциала сотрудников).  Идеальное состояние позволит сократить в несколько раз время проведения технического обслуживания подвижного состава.

«Переборка одного узла контактного рельса занимает двенадцать минут. За счёт улучшений мы планируем выйти на целевой показатель девять минут, а дальше – мы поставили себе задачу укладываться в семь минут», - сказал сегодня на презентации «Дня информирования» главный инженер службы пути МП «Самарский метрополитен» Алексей Белоглазов.

Самарский метрополитен заинтересован в максимально эффективном использовании рабочего времени во время ночного «окна», когда перевозка пассажиров не осуществляется и ведется работа по обслуживанию станций, тоннелей, путевого хозяйства и различных систем, обеспечивающих энергоснабжение и движение поездов.

Повышение производительности труда - одна из главных задач, стоящих сегодня перед российской экономикой. «Генеральный способ решения проблемы - это повышение производительности труда, развитие экономики и на этой базе увеличение текущего уровня жизни граждан», - подчеркивает Президент России Владимир Путин.

Инициированный главой государства национальный проект «Производительность труда» предусматривает, что к концу 2024 года его участниками должны стать 6335 предприятий, представляющих базовые несырьевые отрасли экономики страны. Повышение производительности труда – один из ключевых элементов опережающего экономического развития региона и важная составляющая региональной Стратегии лидерства. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем  Послании к жителям и депутатам 18 мая 2021 года отметил, что повышение производительности не самоцель, а средство повышения уровня и качества жизни людей.

Глава региона поставил задачу вовлечь в нацпроект к концу 2024 года 169 самарских предприятий.  На сегодня участников нацпроекта уже более ста.

Напомним, что курирует нацпроект министерство промышленности и торговли Самарской области. Повысить производительность труда министерство предлагает любому предприятию или компании, подходящей под критерии нацпроекта. Зарегистрироваться и стать его участником можно на сайте www.производительность.рф.

Теги: метро метрополитен нацпроект

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