Самарский аэропорт Курумоч получил пять звёзд безопасности по коронавирусу

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Самарский аэропорт вошёл в число трёх по стране, которые получили пять звёзд безопасности по коронавирусу от международного агентства, определяющего рейтинг аэропортов во всём мире. Эта аккредитация считается мировым эталоном для определения гарантий надёжности путешествий для клиентов.

Ежедневно в аэропорту Курумоч выполняют санитарно-эпидемиологические требования, введённые в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. На входе в здание аэровокзала у пассажиров измеряют температуру, просят надеть маски и обработать руки дезинфицирующими средствами. Для безопасности людей в аэропорту работают стойки бесконтактной регистрации и оплаты.

- Аэропорт приложил очень большие усилия для обеспечения именно санитарно-эпидемиологической безопасности в своих помещениях. Проводится уборка несколько раз в день с применением дезсредств, используются средства для обеззараживания воздуха, - отметил начальник отдела санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Самарской области Сергей Кабаев.

Напомним, что:гражданам России, прибывающим после 1 мая из зарубежных стран на территорию РФ, необходимо пройти два лабораторных ПЦР-исследования. До прибытия пассажиры должны заполнить анкету на портале "Госуслуги" и сдать первый ПЦР-тест на коронавирус в течение трёх дней с момента приезда. До получения результата первого теста нужно соблюдать самоизоляцию по месту жительства. Если результат отрицательный - с интервалом в сутки следует сдать второй ПЦР-тест и разместить результаты на портале, пишет Сова.инфо.

Фото: Дильдина Светлана.