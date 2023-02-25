Самарских кондукторов проверят психиатры

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Сотрудников самарского «Трамвайно-троллейбусного управления» (ТТУ) проверят медики. Предприятие заказало весьма щекотливое освидетельствование для своих работников.

— Объект закупки: проведение обязательного психиатрического освидетельствования работников предприятия в 2023 году для 500 человек, — следует из документов на сайте госзакупок.

Психиатрическое обследование пройдут все водители и кондукторы ТТУ, а также техники, наставники и другие сотрудники управления. За работу предприятие заплатит 610 тысяч рублей, пишет 63.ру.

Фото: Дильдина Светлана