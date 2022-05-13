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Самарские власти вернулись к идее о введении пересадочных билетов на муниципальном общественном транспорте

13 мая 2022 09:56
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Самарские власти вернулись к идее о введении пересадочных билетов на муниципальном общественном транспорте.

Новую жизнь в нее вдохнуло решение построить новую станцию метро — «Театральная». Об этом 63.RU сообщили в городском департаменте транспорта.

— В перспективе к запуску станции метро «Театральная» в Самаре планируется внедрение пересадочного билета, позволяющего пассажирам пересаживаться с одного вида транспорта на другой без дополнительной оплаты и (или) на льготных условиях, — рассказали 63.RU в департаменте.

В Самаре власти уже начинали эксперимент по внедрению пересадочных талонов. Но его пришлось свернуть из-за коронавируса и снижения пассажиропотока.

Новую станцию метро «Театральная» собираются построить на улице Галактионовской, в непосредственной близости от Оперного театра. Участок дороги уже перекрыли, трамвайные пути демонтировали. Подрядчики ведут подготовительные работы.

Станция «Театральная» будет мелкого заложения. Конструкцию платформы сделают колонного типа, с двумя вестибюлями и тремя лестничными сходами. Тоннели метро к ней будут прокладывать под улицей Самарской — от Полевой до Ульяновской, а далее по Галактионовской — от Вилоновской до Красноармейской.

Строить метро будут на средства кредита из бюджета РФ. Но взамен региональные власти обязались построить жилье на Безымянке.

Ввод в эксплуатацию станции метро «Театральная» запланирован на 1-й квартал 2024 года. После завершения стройки трамвайные пути обещают вернуть на Галактионовскую. Также там снова будут ходить автобусы. За счет этого власти Самары рассчитывают сделать около «Театральной» транспортно-пересадочный узел.

— Формирование транспортно-пересадочного узла не предполагает строительства новых объектов, а будет обеспечено за счет близости станции метро к остановкам общественного транспорта. Для жителей будет доступна удобная пересадка на метро с автобусов и трамваев, — объяснили 63.RU в мэрии.

 

Теги: Городской транспорт

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