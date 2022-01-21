Самарские строители рассказали, как будет выглядеть станция метро "Театральная" в 2024 году

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В министерстве строительства Самарской области рассказали, как может выглядеть новая станция метро "Театральная". Сейчас работы выполняются в двух направлениях: по переустройству инженерных коммуникаций и перекладке городских тоннелей и станций.



Министр строительства региона Николай Плаксин заявил, что от Полевой до Вилоновской будут построены два перегонных тоннеля, а также сама станция "Театральная".



По планам новые тоннели собираются прокладывать от Полевой до Ульяновской по улице Самарской, а также от Вилоновской до Красноармейской по Галактионовской. Сама станция будет размещена неподалеку от оперного театра в районе Галактионовской, на участке между Красноармейской и Рабочей.



Отметим, что сейчас ведутся подготовительные работы, пишет Сова.



Новую, 11-ю станцию самарского метрополитена планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. В Минстрое региона уточнили, что это стало возможным благодаря федеральной поддержке, которую область получила при содействии губернатора Дмитрия Азарова.