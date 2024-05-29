Самарская область - в топ-5 регионов РФ по использованию электросамокатов

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Аудитория российских сервисов кикшеринга за первую половину мая выросла на 26 % в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Наибольшую активность в приложениях проявляют жители 5 регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Саратовской и Самарской областей, а также Краснодарского края. На них приходится около половины от всех гигабайтов, потраченных в приложениях аренды электросамокатов, говорится в исследовании МегаФона. Аналитики изучили обезличенные данные абонентов, пишет Сова.



Не повлияло на любителей электросамокатов даже снежное начало мая - интернет-трафик популярных сервисов по аренде за первые две недели этого месяца вырос на 15 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а число пользователей таких платформ увеличилось более чем на 26 %.



Порядка 55 % от всех клиентов кикшеринга - абоненты 25-44 лет, именно они составляют ядро пользователей данных сервисов. Однако тренд смещается в сторону более возрастной публики - россияне 45+ все чаще берут самокаты в аренду и впервые обошли зумеров (до 25 лет), вытеснив эту группу на третье место по размеру аудитории. Интересно, что за год число пользователей кикшеринга старше 45 лет выросло на 48 %, в то время как число абонентов 25-44 лет - лишь на 15 %.



Чаще арендовать электросамокаты предпочитают мужчины (54 %), однако их преобладание заметно снизилось: доля женской аудитории с 39 % за год выросла до 46 %.