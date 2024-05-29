Самарская область - в топ-5 регионов РФ по использованию электросамокатов

Я нашел ошибку
Главные новости:
На сцене идут последние перед премьерой репетиции.
1 июня и 2 июня САТОБ представит Российскую премьеру «Вечер французского балета»
В акции принимают участие 15 исторических парков в Омске, Сургуте, Махачкале, Новосибирске, Ставрополе, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Уфе, Краснодаре, Казани, Перми, Самаре, Тюмени, Твери и Волгограде.
День защиты детей: в Самарском историческом парке покажут любимые мультфильмы с «Триколор Детям»
Их мечты сегодня стали реальностью.
Городские очистные канализационные сооружения, где «РКС-Самара» завершили реконструкцию, посетили ветераны отрасли
В компании фиксируют и рост общей продолжительности разговоров в обеих технологиях.
Жители Самарской области стали чаще говорить через VoLTE и VoWiFi
В Кинель-Черкасском районе горел пост охраны. К сожалению, есть погибший
В Кинель-Черкасском районе горел пост охраны. К сожалению, есть погибший
В Тольятти иномарка сбила девочку на самокате
В Тольятти иномарка сбила девочку на самокате
В Кинель-Черкасском районе вновь горела трава на площади более 300 квадратных метров
В Кинель-Черкасском районе вновь горела трава на площади более 300 квадратных метров
 С 1 июня по 31 августа в Самарской области пройдет ежегодная физкультурно-спортивная акция "Лето в стиле ГТО"
 С 1 июня по 31 августа в Самарской области пройдет ежегодная физкультурно-спортивная акция "Лето в стиле ГТО"
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.44
-0.25
EUR 96.24
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В МЕГЕ Самара пройдет модный фестиваль
В Самаре на стадионе "Металлург" 1 июня пройдет фестиваль, посвященный Всероссийскому дню футбола
«Т Плюс» приняла участие в фестивале День прессы в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарская область - в топ-5 регионов РФ по использованию электросамокатов

29 мая 2024 13:17
127
Самарская область - в топ-5 регионов РФ по использованию электросамокатов

Аудитория российских сервисов кикшеринга за первую половину мая выросла на 26 % в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Наибольшую активность в приложениях проявляют жители 5 регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Саратовской и Самарской областей, а также Краснодарского края. На них приходится около половины от всех гигабайтов, потраченных в приложениях аренды электросамокатов, говорится в исследовании МегаФона. Аналитики изучили обезличенные данные абонентов, пишет Сова.

Не повлияло на любителей электросамокатов даже снежное начало мая - интернет-трафик популярных сервисов по аренде за первые две недели этого месяца вырос на 15 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а число пользователей таких платформ увеличилось более чем на 26 %.

Порядка 55 % от всех клиентов кикшеринга - абоненты 25-44 лет, именно они составляют ядро пользователей данных сервисов. Однако тренд смещается в сторону более возрастной публики - россияне 45+ все чаще берут самокаты в аренду и впервые обошли зумеров (до 25 лет), вытеснив эту группу на третье место по размеру аудитории. Интересно, что за год число пользователей кикшеринга старше 45 лет выросло на 48 %, в то время как число абонентов 25-44 лет - лишь на 15 %.

Чаще арендовать электросамокаты предпочитают мужчины (54 %), однако их преобладание заметно снизилось: доля женской аудитории с 39 % за год выросла до 46 %.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На Безымянке и в Смышляевке закроют ж/д переезды на ремонт
28 мая 2024, 13:16
На Безымянке и в Смышляевке в Самаре закроют ж/д переезды на ремонт
Там будут проводиться ремонтно-путевые работы. Транспорт
345
В Самаре на шести остановках разместят табло прибытия общественного транспорта
27 мая 2024, 13:52
В Самаре на шести остановках разместят табло прибытия общественного транспорта
Заявки на участие в аукционе принимают до 3 июня. Транспорт
416
Среди самарцев у велосипедистов группа поддержки более многочисленная, чем у самокатчиков
27 мая 2024, 09:33
Среди самарцев у велосипедистов группа поддержки более многочисленная, чем у самокатчиков
Электросамокаты рады видеть в городе 22% респондентов и 42% имеют нейтральное отношение. Общество
352
В центре внимания
Воспитателем года Самарской области стала учитель-логопед тольяттинского детского сада
29 мая 2024  12:53
Воспитателем года Самарской области стала учитель-логопед тольяттинского детского сада
130
В Самаре установили особый противопожарный режим
29 мая 2024  12:47
В Самаре установили особый противопожарный режим
137
в Самарской области наградили активных предпринимателей
29 мая 2024  12:33
В Самарской области наградили активных предпринимателей
148
В Самаре с учетом многочисленных обращений горожан отремонтируют улицу Ново-Вокзальную на всем ее протяжении
29 мая 2024  12:09
В Самаре с учетом многочисленных обращений горожан отремонтируют улицу Ново-Вокзальную на всем ее протяжении
472
На повестке – вопросы формирования новых национальных проектов «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».
28 мая 2024  16:45
Дмитрий Азаров принимает участие в семинаре-совещании по обсуждению новых нацпроектов
343
Весь список