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Самаре и Тольятти обещают 162 км новых велодорожек

5 июля 2021 10:50
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Самаре и Тольятти обещают 162 км новых велодорожек

Власти Самарской области обещают существенно увеличить протяженность велодорожек в Самаре и Тольятти – соответственно 87,6 км и 75,3 км. Об этом пишет сегодня газета «Самарское обозрение» со ссылкой на ответ министерства транспорта и автодорог региона.

Такие планы предусмотрены Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации.

При этом в минтрансе считают возможным скорректировать эти планы в сторону увеличения – «учитывая стремительное развитие средств индивидуальной мобильности» – электросамокатов, сигвеев и т.п.

В министерстве не стали сообщать, где именно появятся маршруты для велосипедистов и СИМ, замечая: «Места размещения велодорожек будут выбраны при разработке проектной документации». Но оговорили, что они эти все-таки определены «с учетом мнения велосипедного сообщества».

Представители общественных объединений и эксперты сообщили «Самарскому Обозрению», что веломаршруты для Самары предлагались ими давно.

Например, советник губернатора Виталий Стадников, который в 2012-2013 гг. был главным архитектором Самары, рассказал «СО», что в те годы основным принципом развития велоинфраструктуры было дублирование сети магистральных улиц, сообщает Обозрение.

«Если мы рассматривает велосипед именно как транспорт, а не развлечение, то все самые короткие и удобные трассировки дорог в любом случае должны быть параллельны магистралям – Победы, Гагарина, Ново-Садовой, Московскому шоссе», – поясняет г-н Стадников. По его словам, нужно прокладывать велодорожки так, чтобы по ним можно было ездить к местам проживания и деловой или иной активности людей.

В сообществе «ВелоСамара» не только сказали, что еще лет семь назад написали проект развития велодорожек в городе, но и представили его детали «Самарскому Обозрению».

«В нем мы сделали акценты на том, что сначала надо сделать выезды из Самары, а потом уже в самом городе», – говорит руководитель «ВелоСамары» Роман Ерёмкин.

Причем речь именно о маршрутах, по которым велосипедист сможет двигаться, спешиваясь по минимуму в местах пересечения с другими дорожными потоками. Не только за рубежом, но и в некоторых городах России для этого уже делают специальные велосипедные «зебры» и светофоры, на которых велосипедист может не спешиваться, как на обычных пешеходных переходах.

Автор — Людмила Николаева

Теги: велодорожки велосипеды городской транспорт

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