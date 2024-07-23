Самара получит на трамваи 6 млрд рублей до 2026 года

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Правительство Самарской области планирует выделять из бюджета по 2 млрд руб. в год с 2024 по 2026 гг. на решение проблем с трамваями в Самаре. Соответствующее постановление опубликовано на сайте облправительства, пишет Волга Ньюс.

Из документа следует, что средства будут направляться на приобретение и капитальный ремонт трамвайных вагонов, а также на ремонт инфраструктуры.

Напомним, врио губернатора Вячеслав Федорищев ранее обозначал проблему с общественным транспортом в Самаре как одну из приоритетных. В начале июня он после поездки на трамвае и общения с жителями поручил главе регионального минтранса подготовить программу развития общественного транспорта. Позже глава региона озвучил планы обновлять ежегодно по 30-50 трамваев.