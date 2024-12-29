Самара останется без двух автобусных маршрутов

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Департамент транспорта областной столицы принял решение упразднить два муниципальных маршрута. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации, пишет 63.ру.

— От организации-перевозчика поступили документы о прекращении действия свидетельств о перевозках по нерегулируемым тарифам, — сообщается на в документах ведомства.

Первый маршрут, который отменят — № 229 «Центральный автовокзал — Транзитная».

Автобус соединял поселок Зубчаниновка с центром города

Второй — № 253 «кинотеатр „Луч“ — рынок „Норд“.

Маршрут объединял Кировский, Советский и Железнодорожный районы Самары

Открытые конкурсы на поиск перевозчика для данных маршрутов проводились дважды, но найти желающих на эти лоты у дептранса не вышло: по окончании торгов не было подано ни одной заявки. В итоге аукцион решили признать несостоявшимся, что и дало чиновникам основание для отмены автобусов № 229 и № 253.

Дептранс подготовил соответствующие поправки в реестр муниципальных маршрутов. На данный момент идет процедура сбора предложений и замечаний.