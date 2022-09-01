С сентября в России изменятся правила техосмотра машин

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С 1 сентября в России начинают действовать упрощенные правила техосмотра автомобилей, напоминает «Коммерсантъ».

В настоящее время список обязательных для проверки автоэлементов сокращен с 82 до 55 пунктов. Так, на ТО теперь не будут проверять аптечку, огнетушитель, наличие знака аварийной остановки, подтеки масла из двигателя, работу стеклоомывателя, тормозных трубок и уровень шума выпускной системы двигателя. Однако на техосмотре проверят «подсосы воздуха» или утечки выхлопных газов в обход «системы выпуска» (выпускного коллектора, глушителя, нейтрализатора и т. д.).

Постановление правительства, вступающее в силу, Минтранс готовил в целях упрощения процедуры ТО и снижения нагрузки на бизнес. Время проверки транспортных средств осталось прежним.