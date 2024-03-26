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С 27 марта по 5 апреля "Ласточку" на маршруте Самара-Тольятти заменят на обычную электричку

26 марта 2024 13:35
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С 27 марта по 5 апреля "Ласточку" на маршруте Самара - Тольятти заменят на обычную электричку

Это связано с производственной необходимостью. 

Как сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании, "Ласточку" заменят на шестивагонный состав ЭД4МЧ по маршруту Самара - Тольятти - Самара. 

Так, с 27 марта по 4 апреля замену произведут на электропоездах: 

- № 7120/7119 Самара (отправление 14:00) - Тольятти (прибытие 15:54); 

- № 7126/7125 Тольятти (отправление 17:05) - Самара (прибытие 19:05); 

- № 7128/7127 Самара (отправление 20:15) - Тольятти (прибытие 22:07). 

 

А с 28 марта по 5 апреля пустят электричку № 7114/7113 по маршруту Тольятти (отправление 6:34) - Самара (прибытие 8:28). 

С 8 по 12 апреля в области скорректируют расписание электричек Самара - Сызрань, пишет Сова. 

Теги: Городской транспорт

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