С 27 марта по 5 апреля "Ласточку" на маршруте Самара-Тольятти заменят на обычную электричку

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Это связано с производственной необходимостью.

Как сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании, "Ласточку" заменят на шестивагонный состав ЭД4МЧ по маршруту Самара - Тольятти - Самара.

Так, с 27 марта по 4 апреля замену произведут на электропоездах:

- № 7120/7119 Самара (отправление 14:00) - Тольятти (прибытие 15:54);

- № 7126/7125 Тольятти (отправление 17:05) - Самара (прибытие 19:05);

- № 7128/7127 Самара (отправление 20:15) - Тольятти (прибытие 22:07).

А с 28 марта по 5 апреля пустят электричку № 7114/7113 по маршруту Тольятти (отправление 6:34) - Самара (прибытие 8:28).

С 8 по 12 апреля в области скорректируют расписание электричек Самара - Сызрань, пишет Сова.