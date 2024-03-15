С 24 по 31 марта идущую из Самары в Тольятти «Ласточку» заменят вагонами ЭД4М

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Это вызвано производственной необходимостью.

В Самарской пригородной пассажирской компании сообщили о замене подвижного состава «Ласточки» на 6‑вагонный состав ЭД4М в направлении Самара – Тольятти – Самара. Это связано с производственной необходимостью.

Так, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 марта 2024 года будут заменены пригородные поезда № 7120/7119 Самара – Тольятти, № 7126/7125 Тольятти – Самара и № 7128/7127 Самара – Тольятти.

Также 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта заменят электричку № 7114/7113 Тольятти — Самара, пишет СитиТраффик.