С 23 мая самарцы проехали более 7 миллионов километров во время городских поездок

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Сервис городских поездок Drivee подвел итоги уходящего года, проанализировав время и длительность поездок в Самаре, а также популярные направления пользователей в 2023 году.

С 23 мая, когда сервис начал работу, пользователи Drivee в Самаре проехали более 7 миллионов километров во время городских поездок, а всего по стране — 347 миллионов. В среднем одна поездка в Самаре составляла 9 километров, а проводили время в автомобиле пользователи около 23 минут.

Самая продолжительная поездка в городе длилась более 49 минут, в то время как самая короткая заняла почти 3 минуты.

В топе популярных мест назначений лидирующие позиции заняли торговые центры и Международный аэропорт «Курумоч».

Наиболее загруженным днем в Самаре в 2023 году был 14 октября, когда количество заказов в городе увеличилось. По итогам года самый высокий спрос на автомобили в городе фиксировался вечером — в 17:00.